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Путін не закінчить війну, поки ми всі разом не закінчимо його, - Зеленський

Україна, Середа 10 січня 2024 15:00
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Путін не закінчить війну, поки ми всі разом не закінчимо його, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російський президент Володимир Путін не зупиниться, доки не зруйнує Україну. Якщо Україна не переможе Росію, то наступними можуть стати Литва, Латвія, Естонія, Молдова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час прес-конференції з президентом Литви.

"Російський президент поки не зруйнує Україну, він не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте у кого наступні ризики. Чи приємно це чути? Напевно, ні. Тому що це виклик і війна - це страшна трагедія і нічого у війні позитивного немає", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що всі овинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступні "і це факт".

"Якщо ми не витримаємо. Ми нещодавно з вами вже чули, вони почали говорити про Фінляндію, про "незалежність" Узбекистану тощо. Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його", - впевнений президент.

Візит Зеленського до Литви

Президент України Володимир Зеленський поїхав з робочим візитом до Литви 10 січня. Глава держави проведе низку зустрічей у Вільнюсі. Цей візит попередньо не оголошувався.

Зокрема, наразі вже відомо, що Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. Також анонсовано нові поставки на січень та лютий.

Після Литви він планує відвідати Естонію та Латвію.

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