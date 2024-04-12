Зеленский рассказал, какой видит Украину через 5-10 лет после войны

По словам президента, не стоит загадывать, что будет в будущем. Но уже сейчас понятны вещи того, что будет с Украиной после войны.

"Есть вещи, которые понятны, и я уверен на 100%, что так оно и будет. Страна ЕС очень верю, что страна НАТО. Я думаю, что так и будет, что мы это дожмем. Уверен, что Украину будут отстраивать много стран, не весь мир, но, безусловно, Украина будет восстанавливаться", - рассказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники неоднократно отмечали, что Россию под руководством Путина нужно победить. Только так можно прекратить его агрессию.

В частности, Зеленский отмечал, что если Украина не победит Россию, следующими могут стать Литва, Латвия, Эстония, Молдова.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно подчеркивал, что западные союзники не просят Украину вести переговоры с Россией по замораживанию войны.

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