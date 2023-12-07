UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський розповів, коли Україна отримає 4,5 млрд доларів від Японії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Японія вирішила надати Україні 4,5 мільярда доларів. Перші півтора мільярда Україна очікує отримати вже в січні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Перше - хочу подякувати Японії за дуже своєчасне і потрібне рішення щодо підтримки України. 4,5 мільярда доларів - це загальна сума, і першу частину - 1,5 мільярда - ми очікуємо вже в січні. Значну частина цього пакету допомоги - навесні", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що Японія послідовно та дуже принципово підтримує Україну.

Глава держави подякував Токіо за таку допомогу нашій країні.

Допомога від Японії

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розповів про готовність його країни виділити для України 4,5 мільярда доларів.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни від наслідків агресії російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяДопомога УкраїніВійна Росії проти України