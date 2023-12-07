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Зеленский рассказал, когда Украина получит 4,5 млрд долларов от Японии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Япония решила предоставить Украине 4,5 миллиарда долларов. Первые полтора миллиарда наша страна ожидает получить уже в январе следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Первое - хочу поблагодарить Японию за очень своевременное и нужное решение по поддержке Украины. 4,5 миллиарда долларов - это общая сумма, и первую часть - 1,5 миллиарда - мы ожидаем уже в январе. Значительную часть этого пакета помощи - весной", - отметил Зеленский. 

Он отметил, что Япония последовательно и очень принципиально поддерживает Украину. 

Глава государства поблагодарил Токио за такую помощь нашей стране. 

Помощь от Японии

Напомним, сегодня, 7 декабря, премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал о готовности его страны выделить для Украины 4,5 миллиарда долларов

Эти средства будут направлены на восстановление страны от результатов агрессии российских оккупантов.

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