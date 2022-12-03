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Зеленський про звільнені території Херсонської області: Повертаються до нормального життя

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Звільнені від російських окупантів території України, зокрема Херсон і Херсонська область з кожним днем усе більше повертаються до нормального життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави відзначив тих, хто відгукнувся на заклик допомоги.

"Це люди з різних областей - усі об’єдналися. Це наші енергетики, будівельники, звʼязківці, ремонтні бригади, бізнес, місцеві керівники, сапери", - вказав Зеленський.

За його словами, цього тижня було вилучено понад 200 вибухонебезпечних предметів - розмінування триває.

Президент також підкреслив, що у Херсонській області дедалі більшим стає покриття звʼязку, а також більше постачання електрики й газу, більше транспортних можливостей.

Щотижня більше доступу до нормальної медицини, до освітніх і соціальних послуг. Окрім цього, 2 грудня у Херсоні запрацювала трансляція українського телемарафону "Єдині новини".

"Дякую всім, хто, попри постійні російські обстріли та різні намагання терористів перешкоджати нам, робить усе, щоб українці могли жити - жити нормально", - додав глава держави.

Нагадаємо, у Херсоні до електропостачання підключили вже 75% міста. Світло вже є у понад 100 тисяч побутових споживачів.

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Володимир ЗеленськийХерсонВійна Росії проти України