Зеленський про звільнені території Херсонської області: Повертаються до нормального життя

Глава держави відзначив тих, хто відгукнувся на заклик допомоги.

"Це люди з різних областей - усі об’єдналися. Це наші енергетики, будівельники, звʼязківці, ремонтні бригади, бізнес, місцеві керівники, сапери", - вказав Зеленський.

За його словами, цього тижня було вилучено понад 200 вибухонебезпечних предметів - розмінування триває.

Президент також підкреслив, що у Херсонській області дедалі більшим стає покриття звʼязку, а також більше постачання електрики й газу, більше транспортних можливостей.

Щотижня більше доступу до нормальної медицини, до освітніх і соціальних послуг. Окрім цього, 2 грудня у Херсоні запрацювала трансляція українського телемарафону "Єдині новини".

"Дякую всім, хто, попри постійні російські обстріли та різні намагання терористів перешкоджати нам, робить усе, щоб українці могли жити - жити нормально", - додав глава держави.