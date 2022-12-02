У Херсоні залишилося відновити світло для чверті жителів

У Херсоні до електропостачання підключили вже 75% міста. Світло вже є у понад 100 тисяч побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича .

Він повідомив про стан підключення електроенергії у місті:

Центральна частина міста - 95%;

Таврійський та Північний мікрорайони - 70%;

Шуменський мікрорайон - 96%;

Текстильний мікрорайон - 73%;

мікрорайон Житлоселище - 89%;

мікрорайон Острів - 60%;

мікрорайон ХБК - 65%.

Окрім того, на 67% електроенергію відновили у Комишанах та Приозерному. З електропостачанням - 2797 абонентів.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже тричі лунали вибухи.

Зазначимо, що вчора росіяни 12 разів обстріляли Херсон, одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

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