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Зеленский об освобожденных территориях Херсонской области: Возвращаются к нормальной жизни

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Освобожденные от российских оккупантов территории Украины, в частности Херсон и Херсонская область с каждым днем все больше возвращаются к нормальной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил тех, кто откликнулся на призыв о помощи.

"Это люди из разных областей - все объединились. Это наши энергетики, строители, связисты, ремонтные бригады, бизнес, местные руководители, саперы", - указал Зеленский.

По его словам, на этой неделе было изъято более 200 взрывоопасных предметов - разминирование продолжается.

Президент также подчеркнул, что в Херсонской области все больше становится покрытие связи, а также больше поставок электричества и газа, больше транспортных возможностей.

Еженедельно больше доступа к нормальной медицине, к образовательным и социальным услугам. Кроме того, 2 декабря в Херсоне заработала трансляция украинского телемарафона "Единые новости".

"Благодарю всех, кто, несмотря на постоянные российские обстрелы и различные попытки террористов препятствовать нам, делает все, чтобы украинцы могли жить - жить нормально", - добавил глава государства.

Напомним, в Херсоне к электроснабжению подключили уже 75% города. Свет уже имеется у более чем 100 тысяч бытовых потребителей.

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Владимир ЗеленскийХерсонВойна России против Украины