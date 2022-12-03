Зеленский об освобожденных территориях Херсонской области: Возвращаются к нормальной жизни

Глава государства отметил тех, кто откликнулся на призыв о помощи.

"Это люди из разных областей - все объединились. Это наши энергетики, строители, связисты, ремонтные бригады, бизнес, местные руководители, саперы", - указал Зеленский.

По его словам, на этой неделе было изъято более 200 взрывоопасных предметов - разминирование продолжается.

Президент также подчеркнул, что в Херсонской области все больше становится покрытие связи, а также больше поставок электричества и газа, больше транспортных возможностей.

Еженедельно больше доступа к нормальной медицине, к образовательным и социальным услугам. Кроме того, 2 декабря в Херсоне заработала трансляция украинского телемарафона "Единые новости".

"Благодарю всех, кто, несмотря на постоянные российские обстрелы и различные попытки террористов препятствовать нам, делает все, чтобы украинцы могли жить - жить нормально", - добавил глава государства.