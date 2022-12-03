ua ru
Сб, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про звільнені території Херсонської області: Повертаються до нормального життя

Новость на русском →
Субота 03 грудня 2022 00:22
Зеленський про звільнені території Херсонської області: Повертаються до нормального життя Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Звільнені від російських окупантів території України, зокрема Херсон і Херсонська область з кожним днем усе більше повертаються до нормального життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави відзначив тих, хто відгукнувся на заклик допомоги.

"Це люди з різних областей - усі об’єдналися. Це наші енергетики, будівельники, звʼязківці, ремонтні бригади, бізнес, місцеві керівники, сапери", - вказав Зеленський.

За його словами, цього тижня було вилучено понад 200 вибухонебезпечних предметів - розмінування триває.

Президент також підкреслив, що у Херсонській області дедалі більшим стає покриття звʼязку, а також більше постачання електрики й газу, більше транспортних можливостей.

Щотижня більше доступу до нормальної медицини, до освітніх і соціальних послуг. Окрім цього, 2 грудня у Херсоні запрацювала трансляція українського телемарафону "Єдині новини".

"Дякую всім, хто, попри постійні російські обстріли та різні намагання терористів перешкоджати нам, робить усе, щоб українці могли жити - жити нормально", - додав глава держави.

Нагадаємо, у Херсоні до електропостачання підключили вже 75% міста. Світло вже є у понад 100 тисяч побутових споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Херсон Війна Росії проти України
NEWS
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії