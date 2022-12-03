ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский об освобожденных территориях Херсонской области: Возвращаются к нормальной жизни

Новина українською →
Суббота 03 декабря 2022 00:22
Зеленский об освобожденных территориях Херсонской области: Возвращаются к нормальной жизни Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Освобожденные от российских оккупантов территории Украины, в частности Херсон и Херсонская область с каждым днем все больше возвращаются к нормальной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил тех, кто откликнулся на призыв о помощи.

"Это люди из разных областей - все объединились. Это наши энергетики, строители, связисты, ремонтные бригады, бизнес, местные руководители, саперы", - указал Зеленский.

По его словам, на этой неделе было изъято более 200 взрывоопасных предметов - разминирование продолжается.

Президент также подчеркнул, что в Херсонской области все больше становится покрытие связи, а также больше поставок электричества и газа, больше транспортных возможностей.

Еженедельно больше доступа к нормальной медицине, к образовательным и социальным услугам. Кроме того, 2 декабря в Херсоне заработала трансляция украинского телемарафона "Единые новости".

"Благодарю всех, кто, несмотря на постоянные российские обстрелы и различные попытки террористов препятствовать нам, делает все, чтобы украинцы могли жить - жить нормально", - добавил глава государства.

Напомним, в Херсоне к электроснабжению подключили уже 75% города. Свет уже имеется у более чем 100 тысяч бытовых потребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Херсон Война России против Украины
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии