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Зеленський розповів, хто поїде на переговори з США у Саудівську Аравію

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українська делегація у вівторок, 11 березня, проведе переговори з США у Саудівській Аравії. Окрім керівника Офісу президента Андрія Єрмака, на зустріч поїдуть ще три посадовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в X (Twitter).

"Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою", - зазначив президент.

Як повідомив Зеленський, українську команду буде представляти голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Глава держави наголосив, що з боку України буде чітка налаштованість на конструктив. Зеленський сподівається, що вдасться обговорити й погодити "необхідні рішення та кроки".

"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне - рухатися швидко й результативно", - додав президент.

Переговори України і США

Нагадаємо, днями стало відомо, що Україна та США проведуть переговори у Саудівській Аравії. Президент Володимир Зеленський у понеділок, 10 березня, здійснить візит до Саудівської Аравії, а наступного дня делегації України і США проведуть зустріч.

Повідомлялося, що з боку США участь у переговорах візьмуть спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

У Саудівській Аравії повідомляли, що команди України і США зустрінуться у Джидді. Детальніше про майбутні переговори - читайте в матеріалі РБК-Україна.

За словами речника МЗС Георгія Тихого, на порядку денному зустрічі будуть двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток та шлях до миру. Він також зазначав, що зустріч буде хорошою можливість обговорити пропозицію Зеленського про встановлення режиму тиші у повітрі та на морі.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиСаудівська АравіяАндрій ЄрмакРустем УмєровАндрій СибігаМирні переговори