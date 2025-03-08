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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский рассказал, кто поедет на переговоры с США в Саудовскую Аравию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская делегация во вторник, 11 марта, проведет переговоры с США в Саудовской Аравии. Кроме руководителя Офиса президента Андрея Ермака, на встречу поедут еще три чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в X (Twitter).

"Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию, и после моей встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой", - отметил президент.

Как сообщил Зеленский, украинскую команду будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Глава государства подчеркнул, что со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив. Зеленский надеется, что удастся обсудить и согласовать "необходимые решения и шаги".

"Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное - двигаться быстро и результативно", - добавил президент.

Переговоры Украины и США

Напомним, на днях стало известно, что Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии. Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, совершит визит в Саудовскую Аравию, а на следующий день делегации Украины и США проведут встречу.

Сообщалось, что со стороны США участие в переговорах примут спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

В Саудовской Аравии сообщали, что команды Украины и США встретятся в Джидде. Подробнее о предстоящих переговорах - читайте в материале РБК-Украина.

По словам спикера МИД Георгия Тихого, на повестке дня встречи будут двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие и путь к миру. Он также отмечал, что встреча будет хорошей возможностью обсудить предложение Зеленского об установлении режима тишины в воздухе и на море.

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