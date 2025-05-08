Зеленський розповів про гарну розмову з Трампом: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом, яку охарактеризував як "гарну, дуже теплу і конструктивну". Сторони торкнулися питання угоди про економічне партнерство, кроків до припинення війни з РФ та потенційних переговорів Києва з Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Telegram-канал Зеленського.
За словами глави Української держави, співрозмовники "привітали наші народи з днем перемоги у Європі - перемоги над нацизмом".
Також Зеленський розповів, що сторони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Президент України назвав це "по-справжньому історичним документом який відкриває багато нових можливостей для співпраці".
Крім того, Зеленський та Трамп обговорили "необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені.
"Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував", - передав глава української держави.
Також український президент розповів, що країна готова до 30-денного припинення вогню "хоч відсьогодні".
"Це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті", - повідомив президент України.
Глава держави розповів про очікування згоди з боку Росії на таку пропозицію.
"Вони повинні довести свою готовність завершувати війну. І це не вперше – ми вкотре це пропонуємо. Тридцять днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому", - зазначив глава держави.
Під час обговорення "спільних дій" Зеленський порушив тему підтримки США, яка "так потрібна, про тиск на Росію - тиск заради миру", також сторони обговорили "дипломатичну роботу".
На переконання президента України, "реальне й тривале припинення вогню - щонайменше на 30 днів" може дати "багато шансів для дипломатії".
"Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню", - передав Зеленський.
За його словами, Трамп підтвердив, що "хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню".
Зеленський додав, що разом з американським колегою вони "погодили подальші контакти".
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував свою розмову із Зеленським. Він зазначив, що сторони "щойно уклали угоду щодо рідкоземельних елементів".
"Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади, і ми цінуємо це, і я поговорю з президентом трохи згодом, трохи пізніше", - сказав американський лідер.
Ввечері 8 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із американським колегою Трампом. Про це поінформував прес-секретар президента Сергій Никифиров.
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