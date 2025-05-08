Зеленський розповів про гарну розмову з Трампом: що обговорили

За словами глави Української держави, співрозмовники "привітали наші народи з днем перемоги у Європі - перемоги над нацизмом".

Про "угоду про надра"

Також Зеленський розповів, що сторони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Президент України назвав це "по-справжньому історичним документом який відкриває багато нових можливостей для співпраці".

О кроках до миру

Крім того, Зеленський та Трамп обговорили "необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені.

"Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував", - передав глава української держави.

Готовність до "реального" режиму тиші

Також український президент розповів, що країна готова до 30-денного припинення вогню "хоч відсьогодні".

"Це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті", - повідомив президент України.

Глава держави розповів про очікування згоди з боку Росії на таку пропозицію.

"Вони повинні довести свою готовність завершувати війну. І це не вперше – ми вкотре це пропонуємо. Тридцять днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому", - зазначив глава держави.

Про тиск на РФ та дипломатію

Під час обговорення "спільних дій" Зеленський порушив тему підтримки США, яка "так потрібна, про тиск на Росію - тиск заради миру", також сторони обговорили "дипломатичну роботу".

На переконання президента України, "реальне й тривале припинення вогню - щонайменше на 30 днів" може дати "багато шансів для дипломатії".

Щодо готовності до переговорів із Москвою

"Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню", - передав Зеленський.

За його словами, Трамп підтвердив, що "хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню".

Зеленський додав, що разом з американським колегою вони "погодили подальші контакти".

Бесіда Зеленського і Трампа 8 травня

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував свою розмову із Зеленським. Він зазначив, що сторони "щойно уклали угоду щодо рідкоземельних елементів".

"Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади, і ми цінуємо це, і я поговорю з президентом трохи згодом, трохи пізніше", - сказав американський лідер.

Ввечері 8 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із американським колегою Трампом. Про це поінформував прес-секретар президента Сергій Никифиров.