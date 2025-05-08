Зеленский рассказал о хорошем разговоре с Трампом: что обсудили

По словам главы Украинского государства, собеседники "поздравили наши народы с днем победы в Европе - победы над нацизмом".

О "соглашении о недрах"

Также Зеленский рассказал, что стороны приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве. Президент Украины назвал это "по-настоящему историческим документом, который открывает много новых возможностей для сотрудничества".

О шагах к миру

Кроме того, Зеленский и Трамп обсудили "необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть сделаны.

"Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал", - передал глава украинского государства.

Готовность к "реальному" режиму тишины

Также украинский президент рассказал, что страна готова к 30-дневному прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня".

"Это то, что может дать много шансов для дипломатии. Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты - на 30 дней тишины. Только по-настоящему. Чтобы не было ударов ракет, дронов и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте", - сообщил президент Украины.

Глава государства рассказал об ожидании согласия со стороны России на такое предложение.

"Они должны доказать свою готовность завершать войну. И это не впервые - мы в очередной раз это предлагаем. Тридцать дней, которые могут стать началом лет мира. Именно прекращение огня, длительное и надежное, будет реальным показателем движения к миру. Америка может с этим помочь. Мир нуждается в Америке так же, как и 80 лет назад", - отметил глава государства.

О давлении на РФ и дипломатию

При обсуждении "совместных действий" Зеленский поднял тему поддержки США, которая "так нужна, о давлении на Россию - давление ради мира", также стороны обсудили "дипломатическую работу".

По убеждению президента Украины, "реальное и длительное прекращение огня - минимум на 30 дней" может дать "много шансов для дипломатии".

О готовности к переговорам з Москвой

"Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня", - передал Зеленский.

По его словам, Трамп подтвердил, что "хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня".

Зеленский добавил, что вместе с американским коллегой они "согласовали дальнейшие контакты".

Беседа Зеленского и Трампа 8 мая

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп анонсировал свой разговор с Зеленским. Он отметил, что стороны "только что заключили соглашение по редкоземельным элементам".

"Оно было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными ветвями власти, и мы ценим это, и я поговорю с президентом чуть позже, чуть позже", - сказал американский лидер.

Вечером 8 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с американским коллегой Трампом. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Сергей Никифиров.