Зеленський та Трамп проводять розмову, - Никифоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента Сергія Никифирова.

"Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади, і ми цінуємо це, і я поговорю з президентом трохи згодом, трохи пізніше", - сказав раніше президент США.

Нагадаємо, незадовго до цього Трамп анонсував свою розмову із Зеленським.

"Президент Зеленський проводить телефонну розмову із президентом Трампом. Про подробиці повідомимо за її результатами", - розповів Никифоров.

Угода між США та Україною

На початку місяця Україна та США підписали угоду про економічне партнерство, також відомо як угоду про надра. Ця угода передбачає створення інвестиційного Фонду відбудови, який буде наполовину українським та американським.

А вже сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ратифікувала угоду з США. У Раді детальніше пояснили, що це означає і що буде далі. Дізнатися про це, можна і матеріалі РБК-Україна.

Детальніше про угоду та роботу Фонду - читайте в інтерв'ю РБК-Україна з першим віцепрем'єром - міністром економіки Юлією Свириденко та переговорною групою, яка працювала над угодою.

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