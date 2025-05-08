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"Незабаром поговоримо". Трамп анонсував розмову із Зеленським

США, Четвер 08 травня 2025 18:30
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"Незабаром поговоримо". Трамп анонсував розмову із Зеленським Фото: американський президент Дональд Трамп з українським лідером Володимиром Зеленським (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Дональд Трамп незабаром має поговорити зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Раніше сьогодні Трамп заявив, що поговорить зі своїм українським колегою Зеленським після того, як Київ ратифікує угоду з Вашингтоном щодо мінеральних ресурсів.

"Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади, і ми цінуємо це, і я поговорю з президентом трохи згодом, трохи пізніше", - сказав президент США.

Угода між США та Україною

Нагадаємо, що в ніч на 1 травня Україна та США підписала угоду про економічне партнерство, також відомо як угоду про надра. Документ зокрема передбачає створення інвестиційного Фонду відбудови, який буде наполовину українським та американським.

А раніше сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ратифікувала угоду з США.

У Раді детальніше пояснили, що це означає і що буде далі. Дізнатися про це, можна і матеріалі РБК-Україна.

Детальніше про угоду та роботу Фонду - читайте в інтерв'ю РБК-Україна з першим віцепрем'єром - міністром економіки Юлією Свириденко та переговорною групою, яка працювала над угодою.

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