Зеленський розповів про доповідь Умєрова після візиту в США
Міністр оборони України Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському щодо деталей робочого візиту в Сполучені Штати Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Міністр оборони України Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати, щодо перемовин, а головне, реалізації тих оборонних пакетів, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну", - розповів Зеленський.
За його словами, Україна "підштовхує цю логістику".
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив міністру оборони Рустему Умєрову під час візиту в США дізнатися від партнерів конкретні дати, коли Україна отримає додаткові системи Patriot.
У вівторок, 2 липня, міністри оборони України та США, Рустем Умеров і Ллойд Остін провели зустріч у Пентагоні. Зокрема, глави оборонних відомств обговорили посилення партнерства.
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