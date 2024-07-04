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Зеленський розповів про доповідь Умєрова після візиту в США

Четвер 04 липня 2024 20:55
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Зеленський розповів про доповідь Умєрова після візиту в США Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському щодо деталей робочого візиту в Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Міністр оборони України Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати, щодо перемовин, а головне, реалізації тих оборонних пакетів, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну", - розповів Зеленський.

За його словами, Україна "підштовхує цю логістику".

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив міністру оборони Рустему Умєрову під час візиту в США дізнатися від партнерів конкретні дати, коли Україна отримає додаткові системи Patriot.

У вівторок, 2 липня, міністри оборони України та США, Рустем Умеров і Ллойд Остін провели зустріч у Пентагоні. Зокрема, глави оборонних відомств обговорили посилення партнерства.

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