Зеленский рассказал о докладе Умерова после визита в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Министр обороны Украины Умеров доложил о деталях поездки в Соединенные Штаты, о переговорах, а главное, о реализации тех оборонных пакетов, которые объявлены уже, но еще не поставлены в Украину", - рассказал Зеленский.

По его словам, Украина "подталкивает эту логистику".