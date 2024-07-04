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Зеленский рассказал о докладе Умерова после визита в США

Четверг 04 июля 2024 20:55
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Зеленский рассказал о докладе Умерова после визита в США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о деталях рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Министр обороны Украины Умеров доложил о деталях поездки в Соединенные Штаты, о переговорах, а главное, о реализации тех оборонных пакетов, которые объявлены уже, но еще не поставлены в Украину", - рассказал Зеленский.

По его словам, Украина "подталкивает эту логистику".

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил министру обороны Рустему Умерову во время визита в США узнать от партнеров конкретные даты, когда Украина получит дополнительные системы Patriot.

Во вторник, 2 июля, министры обороны Украины и США, Рустем Умеров и Ллойд Остин провели встречу в Пентагоне. В частности главы оборонных ведомств обсудили усиление партнерства.

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Владимир Зеленский Министерство обороны Украины Соединенные Штаты Америки Рустем Умеров
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