Зеленский рассказал о докладе Умерова после визита в США
Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о деталях рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Министр обороны Украины Умеров доложил о деталях поездки в Соединенные Штаты, о переговорах, а главное, о реализации тех оборонных пакетов, которые объявлены уже, но еще не поставлены в Украину", - рассказал Зеленский.
По его словам, Украина "подталкивает эту логистику".
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил министру обороны Рустему Умерову во время визита в США узнать от партнеров конкретные даты, когда Украина получит дополнительные системы Patriot.
Во вторник, 2 июля, министры обороны Украины и США, Рустем Умеров и Ллойд Остин провели встречу в Пентагоне. В частности главы оборонных ведомств обсудили усиление партнерства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.