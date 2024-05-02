Зеленский рассказал о докладе Сырского: видим риски и будем уничтожать врага

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 мая, заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Речь, в частности, шла о защите границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

"Также главком сегодня доложил в целом о защите границы с Россией и наших общин в нескольких областях. Мы видим риски, будем уничтожать оккупанта при любых условиях", - добавил Зеленский.

Как отметил президент, Сырский докладывал о ситуации на Покровском и других направлениях в Донецкой области, на юге и в Харьковской области.

Ставка верховного главнокомандующего

Напомним, сегодня, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел Ставку.

Он отмечал, что заслушал большой доклад о фортификациях на границе с Россией, а также в прифронтовых областях.

В то же время Сырский докладывал о ротации подразделений на фронте.

Глава государства поручил министру обороны Рустему Умерову принять все меры для того, чтобы ускорить поступление военной помощи в Украину.

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