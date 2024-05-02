Зеленский рассказал о докладе Сырского: видим риски и будем уничтожать врага
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 мая, заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Речь, в частности, шла о защите границы с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.
Как отметил президент, Сырский докладывал о ситуации на Покровском и других направлениях в Донецкой области, на юге и в Харьковской области.
"Также главком сегодня доложил в целом о защите границы с Россией и наших общин в нескольких областях. Мы видим риски, будем уничтожать оккупанта при любых условиях", - добавил Зеленский.
Ставка верховного главнокомандующего
Напомним, сегодня, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел Ставку.
Он отмечал, что заслушал большой доклад о фортификациях на границе с Россией, а также в прифронтовых областях.
В то же время Сырский докладывал о ротации подразделений на фронте.
Глава государства поручил министру обороны Рустему Умерову принять все меры для того, чтобы ускорить поступление военной помощи в Украину.
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