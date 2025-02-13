Зеленський розповів деталі розмови з Трампом

Президент водночас прокоментував свою вчорашню розмову з американським президентом Дональдом Трампом.
Зеленський сказав, що це була "дійсно хороша майже годинна розмова", він уточнив, що під час розмови Трамп сказав, що йому здається, що російський диктатор Володимир "Путін хоче миру і хоче закінчення війни".
"І він сказав: "Я знаю, що і ти хочеш". Я йому сказав, що ви розмовляєте з Путіном як з лідером держави Росії, а я розмовляю з вами та думаю про нього як про ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь, я сказав, і тому я не довіряю", - розповів президент.
За словами Зеленського, він зауважив Трампу, що всі хочуть змусити Путіна закінчити війну справедливо для України, але він не дуже вірить, що це так дуже легко зробити.
"І тому я і сказав, що гарантії безпеки для нас, безумовно, це пріоритет. І гарантій без вас ми не бачимо, які вони, давайте говорити", - сказав Зеленський.
Розмова Трампа з Путіним
Коментуючи розмову Трампа з Путіним, Зеленський сказав, що Трамп пояснив йому, що нібито хотів поговорити одночасно з двома президентами.
"Тобто в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетом, і сьогодні ми довіряємо цим словам…", - наголосив президент.
Він наголосив, що це неприємно в будь-якому разі, оскільки українське суспільство, як і вся Європа, вважають, що передусім має бути Україна, та нагадав, що жодні рішення не можуть ухвалюватися про Україну без її участі.
Коли відбудеться зустріч Зеленського з Трампом
Президент зауважив, що наразі ще не узгоджена дата його зустрічі з американським президентом.
"Якщо дзвінки - це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет. Україна, Америка, і тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану як зупинити Путіна, я вважаю, справедливо тоді вже говорити з росіянами", - зазначив Зеленський.
Європа має бути за столом переговорів
Зеленський додав, що для України також дуже важливо, що за столом перемовин повинні бути і європейці. За його словами, сьогодні 80% ціни війни - це Україна і Європа, 20% - це сьогодні внесок Сполучених Штатів Америки.
"Ми не можемо сказати, що Європа не підтримує. Європа дуже сильно підтримує. Америка, безумовно, найголовніший донор, якщо порівняти з будь-якою державою у світі, вони найбільше нам дали, ми за це вдячні, але не можна порівнювати Америку з Європою, це буде не дуже чесно, це два наших союзники, Європа вкладалася дуже сильно, вони нам дуже допомогли. І продовжують, важливо", - сказав президент.
Він зауважив, що нині в Європі спостерігається серйозне занепокоєння, що вони поки що не бачать сигналів від США, що у них є місце за столом перемовин.
"Тобто всі розуміють, що Америка, Україна і Росія - такий формат може бути перемовин. А де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми сьогодні не можемо прогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними", - підсумував президент.