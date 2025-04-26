"Мають історичний потенціал". Зеленський розповів деталі переговорів з Трампом

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - розповів він.

Зеленський назвав зустріч з Трампом "дуже символічною".

"Вона має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе!" - додав президент.