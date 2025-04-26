RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Имеют исторический потенциал". Зеленский рассказал детали переговоров с Трампом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ее он назвал "очень символической".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", - рассказал он.

Зеленский назвал встречу с Трампом "очень символической".

"Она имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!" - добавил президент.

 

Похороны Папы Франциска и встреча Зеленского и Трампа

26 апреля в Ватикане проходят похороны Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля. На церемонию съехались тысячи верующих и около 50 мировых лидеров.

В рамках мероприятия прошла личная встреча Зеленского и Трампа - впервые после ссоры в Белом доме 28 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВатиканДональд ТрампВойна в Украине