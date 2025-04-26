"Имеют исторический потенциал". Зеленский рассказал детали переговоров с Трампом

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", - рассказал он.

Зеленский назвал встречу с Трампом "очень символической".

"Она имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!" - добавил президент.