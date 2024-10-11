Зеленський розповів, в чому сенс Плану перемоги України

Росія ігнорує реальну дипломатію та Формулу миру запропоновану Україною. Якщо ж буде реалізовано План перемоги, тоді РФ не зможе продовжувати війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

"Головне - це посилити позицію України та наші відносини з нашими найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії", - сказав президент.

За словами Зеленського, світ бачить, що Російська Федерація ігнорує реальну дипломатію та Формулу миру, яка була запропонована українською сторону, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати та буде змушена йти до миру, заявив він..

"І якщо ми реалізуємо план перемоги завдяки співпраці з нашими партнерами, Росія не зможе більше продовжувати цю війну і буде примушена до миру. Саме в цьому сенс Плану перемоги. І ми хочемо захистити українську незалежність, українські сім'ї, наших людей, право наших дітей жити вільно у власній країні", - резюмував Зеленський.