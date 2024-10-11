ua en ru
Пт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский рассказал, в чем смысл Плана победы Украины

Пятница 11 октября 2024 00:30
UA EN RU
Зеленский рассказал, в чем смысл Плана победы Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия игнорирует реальную дипломатию и Формулу мира, предложенную Украиной. Если же будет реализован План победы, тогда РФ не сможет продолжать войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

"Главное - это усилить позицию Украины и наши отношения с нашими ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии", - сказал президент.

По словам Зеленского, мир видит, что Российская Федерация игнорирует реальную дипломатию и Формулу мира, которая была предложена украинской стороной, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако, если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена идти в мир, заявил он.

"И если мы реализуем план победы благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, Россия не сможет больше продолжать эту войну и будет принуждена к миру. Именно в этом смысл Плана победы. И мы хотим защитить украинскую независимость, украинские семьи, наших людей, право наших детей жить свободно в своей стране", - резюмировал Зеленский.

Напомним, что вчера, 10 октября, глава украинского государства Владимир Зеленский представил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону План победы Украины, а также заявил о Саммите мира в ноябре.

Также отметим, что в документальном фильме о западном направлении для Украины Зеленский сказал, что наша страна рассчитывает стать членом ЕС в более короткие сроки, чем прогнозируется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
DAILY
Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии