Зеленський розповів, чи отримав відповідь від США на свій лист

На запитання журналістки про те, чи є вже перша реакція зі США, Зеленський зазначив, що напередодні особисто зустрівся з конгресменами та сенаторами, які приїхали до України. За його словами, вони підтримали пропозиції, адресовані Конгресу та Білому дому.

Утім, офіційної відповіді від американської сторони поки немає.

"Ми розраховуємо на офіційну відповідь від Конгресу і від Білого дому", - наголосив президент.

Зеленський пояснив: єдиний інструмент, який зараз є в України для боротьби з балістичними ракетами, - це комплекси "Патріот". І виробляє їх лише Америка.

"Що стосується антибалістики, поки що, ви знаєте, окрім "Патріотів", інших інструментів у нас немає", - сказав він.

"Попереду зима"

Зеленський наголосив: дипломатія поки не зупинила Росію, і Україна стримує її власними засобами далекобійного ураження. Але без нових поставок антибалістичних ракет ситуація загострюватиметься.

"Ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості антибалістичних ракет, або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давала допомогу іншим країнам", - заявив він.

Президент додав, що Конгрес США запрацює у повному режимі в червні, і саме тоді очікується офіційна реакція.

Є домовленості з Францією щодо Aster 30 та з Німеччиною щодо майбутніх пакетів - але це перспектива. Зараз Україні потрібна допомога вже.

Окрім постачань, Зеленський звернувся до Трампа ще з одним запитом - надати Україні ліцензію на самостійне виробництво ракет PAC-3 для "Патріотів". За його словами, це дало б змогу не лише захищати власне небо, а й допомагати іншим країнам.

"Я дуже хотів, щоби українське виробництво отримало ліцензії на виробництво PAC-3 ракет до "Патріотів", щоб ми допомагали іншим країнам, кому це знадобиться", - пояснив президент.

Поки ліцензії Україна не отримала.