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Зеленський розповів, чи обговорював з Сі Цзіньпіном особисту зустріч

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що не обговорював особисту зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном під час перемовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України на прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

За словами Зеленського, вони з лідером КНР не обговорювали можливу зустріч, натомість ішлося про формулу миру, визволення полонених, ядерну безпеку, експорт зерна й імовірність постачання Росії зброї.

"У нас відбулася важлива розмова (з Сі Цзіньпіном - ред.). Що стосується майбутніх зустрічей - про це не говорили", - сказав президент.

Він також зазначив, що під час розмови закликав лідера Китаю допомогти у поверненні полонених українців і депортованих Росією дітей.

Крім того, ми повідомляли, що Зеленський попросив Сі Цзіньпіна допомогти убезпечити Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Зеленський провів перші з початку повномасштабної війни переговори з Сі Цзіньпіном.

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Володимир ЗеленськийКитайВійна Росії проти України