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Зеленський розповів, чи хотів би зустрітись з лідером Китаю

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Четвер 23 лютого 2023 17:02
Зеленський розповів, чи хотів би зустрітись з лідером Китаю Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна хотіла б розвивати відносини з Китаєм та залучати Пекін до української "формули миру" щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента України Володимира Зеленського на спільній прес-конференції із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Президента запитали, чи хотів би він зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Я думаю, що Україні бажано зустрічатися з Китаєм", - сказав Зеленський.

При цьому на питання, чи ведуться наразі переговори про можливу зустріч президент зазначив, що Україна передала Китаю цей сигнал на рівні дипломатів.

"Ми хотіли б зустрітися з Китаєм. Це в інтересах України. Чим більше країн буде залучено до "формули миру", ...., тим швидше це буде", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше головний радник лідера Китаю Ван І анонсував мирний план, який нібито допоможе закінчити війну РФ проти України.

Зеленський оцінив появу пропозицій КНР щодо війни Росії проти України.

Окрім того, Китай планує найближчим часом опублікувати документ зі своєю позицією щодо війни.

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