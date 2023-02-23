Зеленський оцінив появу пропозицій Китаю щодо миру в Україні

Сам факт того, що Китай почав виступати з ініціативою щодо миру в Україні, є позитивним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єром Іспанії Педро Санчесом.

"Я знаю загальні речі. Документ я не бачив. Рано ставити діагноз цьому документу. Загалом те, що Китай почав говорити про Україну, дуже непогано. Це перші кроки і це непогано", - наголосив Зеленський.

За його словами, висновки про нову ініціативу Китаю можна буде робити лише після того, як з'явиться конкретика.

Голова держави також зазначив, що Україні варто було б "зустрічатися з Китаєм".

"Ми на рівні дипломатів цей сигнал передали", - уточнив Зеленський.