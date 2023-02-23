ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський оцінив появу пропозицій Китаю щодо миру в Україні

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 лютого 2023 16:45
Зеленський оцінив появу пропозицій Китаю щодо миру в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сам факт того, що Китай почав виступати з ініціативою щодо миру в Україні, є позитивним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єром Іспанії Педро Санчесом.

"Я знаю загальні речі. Документ я не бачив. Рано ставити діагноз цьому документу. Загалом те, що Китай почав говорити про Україну, дуже непогано. Це перші кроки і це непогано", - наголосив Зеленський.

За його словами, висновки про нову ініціативу Китаю можна буде робити лише після того, як з'явиться конкретика.

Голова держави також зазначив, що Україні варто було б "зустрічатися з Китаєм".

"Ми на рівні дипломатів цей сигнал передали", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головний радник лідера КНР Ван І анонсував мирний план, який допоможе закінчити війну Росії проти України.

Пізніше постпред Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що документ з позицією КНР щодо війни в Україні планують опублікувати вже протягом кількох днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Китай Війна Росії проти України
NEWS
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто