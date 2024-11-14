Зеленський розпочав підготовку щорічного послання до Ради

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати щорічне послання до Верховної Ради. Проект повинен бути готовий до 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження №130 , опубліковане на сайті Офісу президента.

Зеленський доручив створити робочу групу з підготовки проєкту щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Очолить робочу групу керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Методичне та наукове забезпечення покладено на Олександра Богомолова - директора Національного інституту стратегічних досліджень, якого призначено заступником керівника робочої групи.

Також до складу групи увійшли заступники керівника ОП Ірина Верещук, Ігор Жовква, Олена Ковальська, Роман Машовець, Віктор Микита, Ірина Мудра та Олег Татаров, а також радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин та керівник Державного управління справами Ігор Лисий.

Робоча група повинна за місяць визначитися зі структурою та графіком підготовки проєкту, змістом необхідних матеріалів та до 1 грудня 2024 року підготувати і подати на розгляд проєкт.