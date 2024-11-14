ua en ru
Чт, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський розпочав підготовку щорічного послання до Ради

Київ, Четвер 14 листопада 2024 08:42
UA EN RU
Зеленський розпочав підготовку щорічного послання до Ради Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати щорічне послання до Верховної Ради. Проект повинен бути готовий до 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження №130, опубліковане на сайті Офісу президента.

Зеленський доручив створити робочу групу з підготовки проєкту щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Очолить робочу групу керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Методичне та наукове забезпечення покладено на Олександра Богомолова - директора Національного інституту стратегічних досліджень, якого призначено заступником керівника робочої групи.

Також до складу групи увійшли заступники керівника ОП Ірина Верещук, Ігор Жовква, Олена Ковальська, Роман Машовець, Віктор Микита, Ірина Мудра та Олег Татаров, а також радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин та керівник Державного управління справами Ігор Лисий.

Робоча група повинна за місяць визначитися зі структурою та графіком підготовки проєкту, змістом необхідних матеріалів та до 1 грудня 2024 року підготувати і подати на розгляд проєкт.

Нагадаємо, щорічно президент України звертається з посланням до парламенту. Глава держави викладає свою позицію з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики або важливі рішення, прийняті ним.

Щорічне послання президента за звичайних обставин проголошується до 31 березня поточного року. Востаннє Зеленський звертався до Ради з посланням у грудні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Офіс президента Верховна рада
NEWS
Росіяни на Куп'янському напрямку перевдяглися у форму ЗСУ під час штурму, - Генштаб
Росіяни на Куп'янському напрямку перевдяглися у форму ЗСУ під час штурму, - Генштаб
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа