Зеленский начал подготовку ежегодного послания к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить ежегодное послание к Верховной Раде. Проект должен быть готов до 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение №130, опубликованное на сайте Офиса президента.

Зеленский поручил создать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Возглавит рабочую группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Методическое и научное обеспечение возложено на Александра Богомолова - директора Национального института стратегических исследований, назначенного заместителем руководителя рабочей группы. Также в состав группы вошли заместители руководителя ОП Ирина Верещук, Игорь Жовква, Елена Ковальская, Роман Машовец, Виктор Никита, Ирина Мудра и Олег Татаров, а также советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин и руководитель Государственного управления делами Игорь Лысый. Рабочая группа должна за месяц определиться со структурой и графиком подготовки проекта, содержанием необходимых материалов и до 1 декабря 2024 подготовить и подать на рассмотрение проект.