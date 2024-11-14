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Зеленский начал подготовку ежегодного послания к Раде

Киев, Четверг 14 ноября 2024 08:42
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Зеленский начал подготовку ежегодного послания к Раде Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить ежегодное послание к Верховной Раде. Проект должен быть готов до 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение №130, опубликованное на сайте Офиса президента.

Зеленский поручил создать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Возглавит рабочую группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Методическое и научное обеспечение возложено на Александра Богомолова - директора Национального института стратегических исследований, назначенного заместителем руководителя рабочей группы.

Также в состав группы вошли заместители руководителя ОП Ирина Верещук, Игорь Жовква, Елена Ковальская, Роман Машовец, Виктор Никита, Ирина Мудра и Олег Татаров, а также советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин и руководитель Государственного управления делами Игорь Лысый.

Рабочая группа должна за месяц определиться со структурой и графиком подготовки проекта, содержанием необходимых материалов и до 1 декабря 2024 подготовить и подать на рассмотрение проект.

Напомним, ежегодно президент Украины обращается с посланием к парламенту. Глава государства излагает свою позицию по основным направлениям внутренней и внешней политики или важным решениям, принятым им.

Ежегодное послание президента в обычных обстоятельствах провозглашается до 31 марта текущего года. В последний раз Зеленский обращался к Раде с посланием в декабре 2022 года.

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