Зеленський про розмову з Трампом і лідерами Європи: сподіваюся, ми стали ближчими до миру

Голова української держави подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який прийняв особливий формат - розмову Європи та США.

Зеленський наголосив, що завжди важлива наявність скоординованих позицій і допомагати одне одному в русі до справжнього миру.

За словами президента, у Європі всі однаково сприймають ключові принципи, які можуть гарантувати європейцям гарантувати європейцям безпеку.

"Конструктивно співпрацюємо зі США. Готуємо спільні кроки. Сподіваюся, що сьогодні ми стали ближче до закінчення війни та побудови гарантовано мирного майбутнього", - додав він.