Зеленский о разговоре с Трампом и лидерами Европы: надеюсь, мы стали ближе к миру

Видеоконференция лидеров

Напомним, сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры созвонились для обсуждения предстоящей встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп в ходе разговора пообещал, что любые территориальные вопросы могут обсуждаться только при участии Украины.

Также, по словам Макрона, Трамп во время встречи хочет добиться прекращения огня между Россией и Украиной.