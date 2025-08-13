RU

Зеленский о разговоре с Трампом и лидерами Европы: надеюсь, мы стали ближе к миру

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Сегодняшние переговоры лидеров Украины, Европы и США могли приблизить завершение российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца, который принял особенный формат - разговор Европы и США. 

Зеленский отметил, что всегда важно наличие скоординированных позиций и помогать друг другу в движении к настоящему миру. 

По словам президента, в Европе все одинаково воспринимают ключевые принципы, которые могут гарантировать европейцам гарантировать европейцам безопасность. 

"Конструктивно сотрудничаем с США. Готовим общие шаги. Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны и построения гарантированно мирного будущего", - добавил он. 

Видеоконференция лидеров

Напомним, сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры созвонились для обсуждения предстоящей встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп в ходе разговора пообещал, что любые территориальные вопросы могут обсуждаться только при участии Украины.

Также, по словам Макрона, Трамп во время встречи хочет добиться прекращения огня между Россией и Украиной.

