Зеленський про розмову Трампа і Путіна: "Не впевнений, що у них багато спільних тем"

Глава української держави відреагував на телефонну розмову Трампа і Путіна, яка почалася о 17:00 за київським часом.

"Я не впевнений, що в них багато спільних тем, адже це абсолютно різні люди. Але якщо ми говоримо про Україну, ми відразу говорили про ідею безумовного припинення вогню, яку висував президент Трамп", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що в Росії рішення ухвалює тільки Путін. Тому для того, щоб встановити мир, необхідна зустріч на рівні лідерів.