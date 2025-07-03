Зеленский о разговоре Трампа и Путина: "Не уверен, что у них много общих тем"

Глава украинского государства отреагировал на телефонный разговор Трампа и Путина, который начался в 17:00 по киевскому времени.

"Я не уверен, что у них много общих тем, ведь это совершенно разные люди. Но если мы говорим об Украине, мы сразу говорили об идее безусловного прекращения огня, которую выдвигал президент Трамп", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что в России решения принимает только Путин. Поэтому для того, чтобы установить мир, необходима встреча на уровне лидеров.