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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский о разговоре Трампа и Путина: "Не уверен, что у них много общих тем"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп абсолютно разные люди. Поэтому у них нет много общих тем для общения.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге с лидерами ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства отреагировал на телефонный разговор Трампа и Путина, который начался в 17:00 по киевскому времени. 

"Я не уверен, что у них много общих тем, ведь это совершенно разные люди. Но если мы говорим об Украине, мы сразу говорили об идее безусловного прекращения огня, которую выдвигал президент Трамп", - отметил Зеленский. 

Также он добавил, что в России решения принимает только Путин. Поэтому для того, чтобы установить мир, необходима встреча на уровне лидеров. 

 

Разговор Путина и Трампа

Напомним, сегодня, 3 июля, российский диктатор Владимир Путин анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Сам Трамп подтвердил, что он поговорит с Путиным. Американский лидер уточнил, что разговор начнется в 17:00.

По состоянию на сейчас нет никаких деталей разговора и неизвестно, завершился ли он.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он поговорит с президентом США Дональдом Трампом завтра или в ближайшие дни.

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