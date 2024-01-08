Зеленський визначив переговорників по гарантіях безпеки для України: Буданов і Литвиненко у списку

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 січня, визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження №2/2024-рп , оприлюднене на офіційному інтернет-представництві президента.

У документі йдеться про створення делегації України "для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки" для нашої держави.

У якому складі утворюється

керівник Офісу президента, глава делегації Андрій Єрмак ,

, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов ,

, заступник керівника ОПУ Ігор Жовква ,

, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін ,

, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич ,

, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко ,

, голова Служби безпеки України Василь Малюк ,

, заступник керівника ОПУ Роман Машовець ,

, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра ,

, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк ,

, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький ,

, міністр оборони Рустем Умєров ,

, заступник міністра економіки Ігор Фоменко ,

, заступник відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента Ігор Баранецький ,

, директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ Геннадій Коваленко ,

, заступник Керівника Департаменту - завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Віталій Мартинюк.

Що ще у розпорядженні

Також у розпорядженні вказується дозвіл главі делегації вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.

"Затвердити Директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України (додаються, таємно)", - йдеться в документі.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.

Також повідомлялося, що 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.