Зеленський у розмові з Байденом запропонував організувати глобальний саміт миру

Зеленський зазначив, що Україна прагне досягти миру, та наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для досягнення цієї мети.

Саме для цього під час саміту G20 президент України представив формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків для припинення війни.

Президент окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи у цьому важливому напрямку та виступив з ініціативою скликання глобального саміту світу, йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Байдену за черговий пакет оборонної допомоги, анонсованої 9 грудня, а також за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та лідерство у консолідації міжнародних зусиль у протидії російській агресії.

Формула миру Зеленського

Радіаційна та ядерна безпека. Необхідно змусити Росію відмовитися від будь-яких загроз ядерною зброєю – підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум та відповідні можливості держав-підписантів. Продовольча безпека. Розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти. Енергетична безпека. Україна запропонувала направити місію експертів ООН на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури країни для оцінки руйнувань та потреб у відновленні, а також з метою запобігання їх подальшому знищенню. При цьому необхідно обмежити ціни на всі російські енергоресурси, щоб Москва не вдавалася до енергетичного терору. Звільнення всіх полонених та депортованих. Україна пропонує провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку. Росія має підтвердити територіальну цілісність України у рамках резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та відповідного масиву договірно-правових документів. Виведення російських військ та припинення бойових дій РФ має вивести всі свої війська з території України. Справедливість. Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною – відшкодування шляхом конфіскації російських активів. Екоцид, потреба негайного захисту природи. Необхідно створити платформу для оцінки збитків навколишнього середовища від війни. Допомога Україні з розмінуванням, термінове нарощування такої техніки та спеціалістів для цього. Виділення засобів відновлення очисних споруд. Недопущення ескалації. Україна пропонує провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів післявоєнної безпеки архітектури у євроатлантичному просторі, включаючи гарантії для України. Фіксація закінчення війни. Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека та справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни. Сторонами можуть бути різні держави, які готові взяти на себе лідерство в тому чи іншому рішенні.

Нагадаємо, під час розмови у ніч проти понеділка, 12 грудня, лідери також обговорили постачання зброї, у тому числі ППО, а також відновлення енергетичної системи України.

Лідери також узгодили позиції перед самітом G7, у якому братиме участь Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.