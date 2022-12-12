Зеленский в разговоре с Байденом предложил организовать глобальный саммит мира

Зеленский отметил, что Украина стремится достичь мира, и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели.

Именно для этого во время саммита G20 президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает десять критически важных шагов для прекращения войны.

Президент очертил видение украинской стороны относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва глобального саммита мира, говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Байдена за очередной пакет оборонной помощи, анонсированной 9 декабря, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и лидерство в консолидации международных усилий в противодействии российской агрессии.

Формула мира Зеленского

Радиационная и ядерная безопасность. Необходимо заставить Россию отказаться от каких-либо угроз ядерным оружием - основанием для таких усилий может быть Будапештский меморандум и соответствующие возможности государств-подписантов. Продовольственная безопасность. Расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты. Энергетическая безопасность. Украина предложила направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры страны для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. При этом необходимо ограничить цены на все российские энергоресурсы, чтобы Москва не прибегала к энергетическому террору. Освобождение всех пленных и депортированных. Украина предлагает провести обмен пленными по формуле "всех на всех". Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов. Выведение российских войск и прекращение боевых действий РФ должна вывести все свои войска с территории Украины. Справедливость. Создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и создание международного механизма для возмещения всех убытков, причиненных этой войной - возмещение за счет российских активов. Экоцид, потребность немедленной защиты природы. Необходимо создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны. Помощь Украине с разминированием, срочное наращивание такой техники и специалистов для этого. Выделение средств восстановления очистных сооружений. Недопущение эскалации. Украина предлагает провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной безопасности архитектуры в евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины. Фиксация окончания войны. Когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны. Сторонами могут быть разные государства, готовые взять на себя лидерство в том или ином решении.

Напомним, в ходе разговора в ночь на понедельник, 12 декабря, лидеры также обсудили поставки оружия, в том числе ПВО, а также восстановление энергетической системы Украины.

Лидеры также согласовали позиции перед саммитом G7, в котором будет участвовать Украина.

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