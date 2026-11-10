Умєров про переговори з РФ: сподіваємося досягти тривалого миру і отримати гарантії безпеки
Україна розраховує на досягнення тривалого миру та надійних гарантій безпеки за підсумками переговорів щодо припинення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова.
"Президент Зеленський дав нам мандат обговорити всі питання, на які чекають наші люди, щоб закінчити цю війну", — зазначив він.
Умєров додав, що переговорний процес триває вже майже рік, проте найбільш інтенсивна підготовка відбувалася протягом останніх двох місяців.
Крім того, керівник СЗР висловив вдячність США за лідерську роль у переговорному процесі.
Окремо він відзначив ОАЕ за організацію та проведення переговорів на своїй території, а також подякував європейським партнерам за їхню участь.
Нагадаємо, сьогодні вперше з лютого відновилися тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі. Європейські представники не беруть безпосередньої участі в зустрічі, натомість проводять окремі консультації з українською стороною.
Перед початком переговорів з представниками РФ українська делегація також зустрілася з представниками США та ЄС, серед яких Британія, Франція, Німеччина, Італія, НАТО та Єврокомісія.
Зазначимо, спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що Росія готова завершити війну, якщо для цього будуть створені "належні умови".
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