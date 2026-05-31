Зеленський розкрив справжню мету послаблення санкцій США проти Росії

Наслідки послаблення обмежень

Глава держави підкреслив, що будь-які кроки щодо скасування обмежень проти РФ насправді означають пряму підтримку окупаційних військ через допомогу російському військово-промисловому комплексу.

До того же, послаблення санкцій не продемонструвало жодних позитивних результатів для глобального ринку.

"Після послаблення деяких санкцій ми не побачили жодних сюрпризів, як-от зниження світових цін на нафту, газ чи дизель. Адже частка російської нафти становить лише 5% світового постачання. Як це могло б щось змінити?", - зазначив президент.

Чому поступки Кремлю є помилкою

На переконання Зеленського, спроби пом'якшити санкційний тиск є намаганням вибудувати діалог із Москвою, проте такий підхід є абсолютно неправильним. Російське керівництво не здатне сприймати дипломатичні аргументи конструктивно.

"Вони не розуміють слів чи емпатії та сприймають це як ознаку слабкості. Ми маємо бути сильними й запроваджувати проти них більше санкцій", - наголосив український лідер.