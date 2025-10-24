Зеленський розкрив спільний план проти Путіна: ми не шукаємо можливостей без США

"Ми не шукаємо можливостей, як зупинити Путіна і закінчити цю війну без США. Наш план - це зробити міцні кроки разом", - зазначив український лідер.

За його словами, російський диктатор хоче розділи Україну і її союзників, зробити їх слабшими.

"Звичайно, тиск на Путіна практичний. Це в першу чергу санкції - 19-й пакет і тиск з боку США, коли ми говоримо про нафту і газ. Далекобійна зброя - це теж тиск", - зазначив Зеленський.

Він розповів про українські далекобійні дрони, до яких доєдналися ракети SCALP і Storm Shadow він Британії і Франції. Президент України нагадав і про використання ATACMS після їх надання Сполученими Штатами.

"Тепер ППО. Це рішення ми приймемо разом. Нам допомогли європейські партнери і США, які надали "Патріот". Але ми сподіваємося, що знайдемо можливості виробляти наші власні системи", - заявив він.

Зеленський наголосив на необхідності спільної роботи, що він назвав "суттю "коаліції рішучих". Він додав, що результатом будуть гарантії безпеки, для чого потрібні Сполучені Штати.