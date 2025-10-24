Зеленський розкрив спільний план проти Путіна: ми не шукаємо можливостей без США

Для перемоги над російським диктатором Володимиром Путіним і завершення війни в Україні США і "коаліція рішучих" мають діяти разом.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками зустрічі "коаліції рішучих".
"Ми не шукаємо можливостей, як зупинити Путіна і закінчити цю війну без США. Наш план - це зробити міцні кроки разом", - зазначив український лідер.
За його словами, російський диктатор хоче розділи Україну і її союзників, зробити їх слабшими.
"Звичайно, тиск на Путіна практичний. Це в першу чергу санкції - 19-й пакет і тиск з боку США, коли ми говоримо про нафту і газ. Далекобійна зброя - це теж тиск", - зазначив Зеленський.
Він розповів про українські далекобійні дрони, до яких доєдналися ракети SCALP і Storm Shadow він Британії і Франції. Президент України нагадав і про використання ATACMS після їх надання Сполученими Штатами.
"Тепер ППО. Це рішення ми приймемо разом. Нам допомогли європейські партнери і США, які надали "Патріот". Але ми сподіваємося, що знайдемо можливості виробляти наші власні системи", - заявив він.
Зеленський наголосив на необхідності спільної роботи, що він назвав "суттю "коаліції рішучих". Він додав, що результатом будуть гарантії безпеки, для чого потрібні Сполучені Штати.
Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, в Лондоні проводиться зустріч "коаліції рішучих".
Під час її проведення прем'єр-міністр Британії Кір Стармер закликав союзників України збільшити постачання зброї далекої дії для зміцнення позицій Києва напередодні зими.
Крім того, французький лідер Еммануель Макрон під час виступу на саміті "коаліції рішучих" заявив, що країни-учасники коаліції мають підтримувати енергетичну стійкість України та посилювати тиск на РФ.
Зазначимо, Кір Стармер під час саміту заявив, що "коаліція рішучих" розробила для України мирний план до кінця 2025 року з п'яти пунктів.