Зеленский раскрыл совместный план против Путина: мы не ищем возможностей без США

"Мы не ищем возможностей, как остановить Путина и закончить эту войну без США. Наш план - это сделать прочные шаги вместе", - отметил украинский лидер.

По его словам, российский диктатор хочет разделить Украину и ее союзников, сделать их слабее.

"Конечно, давление на Путина практическое. Это в первую очередь санкции - 19-й пакет и давление со стороны США, когда мы говорим о нефти и газе. Дальнобойное оружие - это тоже давление", - отметил Зеленский.

Он рассказал об украинских дальнобойных дронах, к которым присоединились ракеты SCALP и Storm Shadow он Британии и Франции. Президент Украины напомнил и об использовании ATACMS после их предоставления Соединенными Штатами.

"Теперь ПВО. Это решение мы примем вместе. Нам помогли европейские партнеры и США, которые предоставили "Патриот". Но мы надеемся, что найдем возможности производить наши собственные системы", - заявил он.

Зеленский отметил необходимость совместной работы, что он назвал "сутью "коалиции решительных". Он добавил, что результатом будут гарантии безопасности, для чего нужны Соединенные Штаты.