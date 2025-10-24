Зеленский раскрыл совместный план против Путина: мы не ищем возможностей без США

Для победы над российским диктатором Владимиром Путиным и завершения войны в Украине США и "коалиция решительных" должны действовать вместе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи "коалиции решительных".
"Мы не ищем возможностей, как остановить Путина и закончить эту войну без США. Наш план - это сделать прочные шаги вместе", - отметил украинский лидер.
По его словам, российский диктатор хочет разделить Украину и ее союзников, сделать их слабее.
"Конечно, давление на Путина практическое. Это в первую очередь санкции - 19-й пакет и давление со стороны США, когда мы говорим о нефти и газе. Дальнобойное оружие - это тоже давление", - отметил Зеленский.
Он рассказал об украинских дальнобойных дронах, к которым присоединились ракеты SCALP и Storm Shadow он Британии и Франции. Президент Украины напомнил и об использовании ATACMS после их предоставления Соединенными Штатами.
"Теперь ПВО. Это решение мы примем вместе. Нам помогли европейские партнеры и США, которые предоставили "Патриот". Но мы надеемся, что найдем возможности производить наши собственные системы", - заявил он.
Зеленский отметил необходимость совместной работы, что он назвал "сутью "коалиции решительных". Он добавил, что результатом будут гарантии безопасности, для чего нужны Соединенные Штаты.
Напомним, сегодня, 24 октября, в Лондоне проводится встреча "коалиции решительных".
Во время ее проведения премьер-министр Британии Кир Стармер призвал союзников Украины увеличить поставки оружия дальнего действия для укрепления позиций Киева в преддверии зимы.
Кроме того, французский лидер Эммануэль Макрон во время выступления на саммите "коалиции решительных" заявил, что страны-участники коалиции должны поддерживать энергетическую устойчивость Украины и усиливать давление на РФ.
Отметим, Кир Стармер во время саммита заявил, что "коалиция решительных" разработала для Украины мирный план до конца 2025 года из пяти пунктов.