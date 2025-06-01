Зеленський розкрив, що Україна пропонуватиме росіянам завтра в Стамбулі

Глава держави повідомив, що сьогодні провів тривалу нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, керівниками розвідок і військовими.

"Ми обговорили, чого саме очікуємо від зустрічі в Стамбулі в понеділок. Ми пропонуємо й надалі повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, - логічна та реалістична", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що РФ свій "меморандум" не передала жодній стороні - ні Україні, ні Туреччині, ні США.

"Попри це ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру", - додав він.

