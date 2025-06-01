Зеленский раскрыл, что Украина будет предлагать россиянам завтра в Стамбуле

Украина на переговорах с РФ в Стамбуле 2 июня будет предлагать прекращение огня. Речь идет о полном и безусловном перемирии.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.
Глава государства сообщил, что сегодня провел длительное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, руководителями разведок и военными.
"Мы обсудили, чего именно ожидаем от встречи в Стамбуле в понедельник. Мы предлагаем и в дальнейшем полное, безусловное прекращение огня и все достойные и рациональные шаги, которые могут дать длительный и надежный мир. Украинское предложение, которое мы дали россиянам, - логичное и реалистичное", - отметил президент.
Зеленский заявил, что РФ свой "меморандум" не передала ни одной стороне - ни Украине, ни Турции, ни США.
"Несмотря на это мы попробуем достичь хотя бы какого-то прогресса на пути к миру", - добавил он.
Напомним, Россия после первого раунда переговоров с Украиной, который состоялся 16 мая в Стамбуле, заявила, что подготовит так называемый "меморандум". В нем россияне должны были изложить свое видение прекращения огня.
На этой неделе Москва заявила, что закончила свой "меморандум", но так и не передала его Украине. Вместо этого россияне предложили провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня.
Украина настаивала, чтобы РФ предоставила свои предложения до встречи в Стамбуле, однако этого не произошло.
По данным Reuters, Украина завтра представит дорожную карту для урегулирования войны. Среди предложений - прекращение огня минимум на 30 дней, обмен пленными "всех на всех", возвращение украинских детей и прямая встреча Зеленского и диктатора Владимира Путина.
Зеленский уже утвердил состав делегации на завтрашние переговоры. Возглавит украинскую команду министр обороны Рустем Умеров. В нее также войдут представители Офиса президента, МИД, Генштаба, СБУ, Службы внешней разведки.
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