Зеленський розкрив, про що планує у понеділок говорити з Трампом

"Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію", - сказав президент.

Він підкреслив, що відсутність волі в Росії навіть до виконання простого наказу про припинення ударів може вимагати значних зусиль, аби змусити її до більшого - мирного співіснування із сусідами впродовж десятиліть.

"Але всі разом працюємо заради миру та безпеки", - додав президент.

Зеленський також повідомив, що протягом дня відбувалася координація з міжнародними партнерами.

За його словами, у графіку вже заплановані нові розмови, а в понеділок має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Він планує обговорити всі деталі по завершенню вбивств та по завершенню війни.

"Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють", - наголосив він.

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 15 серпня (за київським часом ніч із 15 на 16 серпня), провели переговори на військовій базі в Анкориджі на Алясці.

А вже зранку, 16 серпня, дорогою з Аляски до Вашингтону Трамп провів телефонні розмови із Зеленським та лідерами країн НАТО.