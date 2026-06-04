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Зеленський розкрив Путіну втрати РФ на фронті та пообіцяв їх збільшити

21:52 04.06.2026 Чт
2 хв
Кількість убитих російських солдатів значно перевищує кількість поранених
aimg Анастасія Никончук
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)

У четвер, 4 червня, президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до російського диктатора. Крім іншого, там було відображено дані про втрати російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна на офіційний сайт президента.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав свіжу доповідь про втрати російської армії на фронті в Україні за травень. За його словами, знову йдеться про понад 30 тисяч убитих і тяжкопоранених військовослужбовців РФ.

"Ми тримаємо такий показник щомісяця, і по кожній вашій втраті у нас є відеопідтвердження - це не голослівно. Ми знаємо, що у ваших втратах на фронті 63 відсотки - це вбиті, і тільки 37 відсотків - поранені. У XXI столітті армії не можуть дозволити собі такий баланс. Надалі частка вбитих зростатиме", - наголосив Зеленський.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна не розглядає ці дані через призму співчуття до противника, нагадуючи про наслідки війни для української сторони.

Він також наголосив, що для України ключовим залишається питання збереження власних військовослужбовців.

"Ми втрачаємо своїх людей, і кожна наша втрата завдає нам болю. І навіть коли рівень втрат українських становить один до п'яти або один до шести порівняно з російськими втратами, це все одно має велике значення", - резюмував президент.

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