Зеленский раскрыл Путину потери РФ на фронте и пообещал их увеличить

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил свежий доклад о потерях российской армии на фронте в Украине за май. По его словам, речь снова идет о более чем 30 тысячах убитых и тяжелораненых военнослужащих РФ.

"Мы держим такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видеоподтверждение — это не голословно. Мы знаем, что в ваших потерях на фронте 63 процента — это убитые, и только 37 процентов — раненые. В XXI веке армии не могут позволить себе такой баланс. В дальнейшем доля убитых будет расти", - подчеркнул Зеленский.

При этом Зеленский отметил, что Украина не рассматривает эти данные через призму сочувствия к противнику, напоминая о последствиях войны для украинской стороны.

Он также подчеркнул, что для Украины ключевым остается вопрос сохранения собственных военнослужащих.

"Мы теряем своих людей, и каждая наша потеря причиняет нам боль. И даже когда уровень потерь украинских составляет один к пяти или один к шести по сравнению с российскими потерями, это все равно имеет большое значение", - резюмировал президент.