Зеленський розкрив плани РФ щодо мобілізації: до чого тут Придністров'я

Україна готує нові кроки щодо посилення тиску на Росію і одночасно аналізує інформацію про можливу підготовку Кремлем додаткових мобілізаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона працює над новими обмежувальними заходами проти Росії.

Йдеться про розширення інструментів тиску, спрямованих на зниження рівня російської агресії.

"Готуємо розширення географії наших далекобійних санкцій, які вже дуже добре себе зарекомендували, і більш відчутний примус Росії до зменшення агресії", - заявив президент.

За словами Зеленського, українська влада продовжує аналізувати дії Кремля і розглядає різні сценарії подальшого розвитку ситуації.

У Києві оцінили можливість нової мобілізації в РФ

Президент також прокоментував інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних заходів, у рамках яких, як стверджується, можуть спробувати додатково залучити до 100 тисяч осіб.

"Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків - плюс 100 тисяч осіб", - повідомив Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що, за оцінкою української сторони, наразі в Росії відсутній достатній потенціал для проведення прихованої мобілізації такого масштабу.

В ОП допускають інші дії Кремля

На цьому тлі в Києві вважають, що російська влада може вдатися до інших політичних кроків.

"Варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови", - зазначив президент України.

Яких саме рішень може стосуватися ця заява, Зеленський не уточнив.