Зеленський розкрив плани на новий раунд переговорів із РФ у Стамбулі

Українська та російська делегації незабаром можуть провести нові переговори в Стамбулі. Київ підготував три ключові теми для обговорення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на зустрічі з українськими послами.
Голова держави нагадав, що секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров запропонував Росії провести нову зустріч у Стамбулі.
"Адженда зустрічі для нас зрозуміла - повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, і підготовка зустрічі лідерів", - розповів Зеленський.
Він нагадав, що справжнього результату в контексті завершення війни можна добитися тільки на зустрічі на рівні лідерів.
Зеленський закликав послів інформувати інші країни про необхідність саме такого переговорного підходу і такої адженди, а також забезпечувати Україні необхідну підтримку.
Нагадаємо, Україна і Росія провели вже два раунди мирних переговорів у Стамбулі. Ключовим результатом зустрічей стали великі обміни полоненими. Зокрема, додому вдалося повернути молодих і тяжкопоранених українських захисників.
Водночас президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна запропонувала Росії провести новий раунд переговорів цього тижня.
Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що під час переговорів РФ хоче обговорити український і свій меморандуми про завершення війни.
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