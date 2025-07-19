Умєров запропонував РФ наступну зустріч для переговорів, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

Також глава держави розповів, що розмова з РФ щодо обсягів триває. Зокрема, продовжується виконання домовленостей минулої зустрічі в Стамбулі і наразі українська команда працює ще над одним обміном.

"Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що переговорну динаміку треба збільшувати. Зокрема, треба робити все, щоб досягти припинення вогню. У свою чергу, російській стороні треба перестати ховатися від рішень.

Переговори між Україною та Росією

Нагадаємо, після приходу президента США Дональда Трампа, Вашингтон провів серію готельних переговорів із представниками Києва та Москви.

Під час цих зустрічей США запропонували повне зупинення бойових дій, на що Україна погодилася, а Росія висувала свої вимоги.

У травні Україна знову запропонувала Росії почати безумовне припинення вогню на 30 днів з можливістю його продовження.

Однак російський диктатор Володимир Путін проігнорував цю пропозицію. Натомість він виступив перед пресою і заявив про пропозицію відновити прямі переговори між РФ і Україною.

Уже 16 травня у Стамбулі (Туреччина) відбувся перший прямий переговорний процес після тривалої паузи. Тоді сторони домовилися про обмін полоненими та низку інших гуманітарних питань.

Крім того, пізніше, в рамках другого раунду переговорів, сторони обмінялися меморандумами, в яких описані умови припинення війни. Однак позиції кожної з країн абсолютно різні. Росія, як і раніше, вимагала віддати ті області, які не може захопити. При цьому сторони все ж домовилися про продовження гуманітарних ініціатив.

Днями Володимир Зеленський заявив, що Росія розуміє тільки мову сили. Тому переозброєння України - той фактор, який змусить Москву повернуться до столу переговорів.

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