Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с РФ в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле

Напомним, Украина и Россия провели уже два раунда мирных переговоров в Стамбуле. Ключевым результатом встреч стали большие обмены пленными. В частности, домой удалось вернуть молодых и тяжелораненных украинских защитников.

При этом президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что во время переговоров РФ хочет обсудить украинский и свой меморандумы о завершении войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.