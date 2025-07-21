Зеленський розкрив плани на новий раунд переговорів із РФ у Стамбулі

Українська та російська делегації незабаром можуть провести нові переговори в Стамбулі. Київ підготував три ключові теми для обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на зустрічі з українськими послами.

Голова держави нагадав, що секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров запропонував Росії провести нову зустріч у Стамбулі.

"Адженда зустрічі для нас зрозуміла - повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, і підготовка зустрічі лідерів", - розповів Зеленський.

Він нагадав, що справжнього результату в контексті завершення війни можна добитися тільки на зустрічі на рівні лідерів.

Зеленський закликав послів інформувати інші країни про необхідність саме такого переговорного підходу і такої адженди, а також забезпечувати Україні необхідну підтримку.